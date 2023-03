Datas das provas de aferição do 5.º e 8.º anos foram alteradas

As datas das provas de aferição dos alunos do 5.º e dos 8.º anos de escolaridade foram alteradas para facilitar a realização das provas em formato digital, que este ano é alargado a todos os alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos.

Segundo um despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República, em causa estão as disciplinas de Ciências Naturais, Físico-Química, História e Geografia.

Assim, a prova de aferição de Ciências Naturais e Físico-Química do 8.º ano foi adiada para 5 de junho, enquanto a componente de observação e comunicação científicas passou para 24 de maio, realizando-se em dois turnos.

A prova de História e Geografia, do 5.º ano, foi antecipada para 6 de junho.

Provas vão ser realizadas em dois turnos

De acordo com o despacho, este ano e contrariamente ao que acontecia, todas as provas vão ser realizadas em dois turnos.

A alteração tem por objetivo que as provas possam decorrer "de forma equilibrada, com maior capacidade de acomodação à mudança que se opera no âmbito do projeto de desmaterialização das provas de avaliação externa".

Ministério quer estender medida ao 9.º ano e secundário

A partir do próximo ano, a desmaterialização da avaliação externa será alargada às provas finais de ciclo, realizadas pelos alunos do 9.º ano e, no ano seguinte, de acordo com o que está previsto pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), a ideia é que também os alunos do secundário passem a fazer os exames nacionais no computador.

Além das alterações para o ano letivo em curso, o diploma introduz, a partir do ano letivo 2023-2024, a componente de produção e interação orais de Inglês para os alunos do 8.º ano, bem como alterações nas datas para a afixação das pautas e dos resultados dos processos de reapreciação.