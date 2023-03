TAP. Sai Christine entra Luís. E até lá? Governo não sabe

“É uma matéria que ainda não está decidida”, disse o ministro das Infraestruturas que recordou que o Ministério das Finanças já tinha anunciado o início do processo para a saída de Christine Ourmières-Widener e do presidente do conselho de administração, Manuel Beja, junto da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças - processo que enquanto não se resolver deixa a a atual CEO e presidente do conselho de administração em funções.

Esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas no final de uma sessão na base aérea de Figo Maduro em Lisboa, João Galamba sublinhou que ainda não há uma decisão sobre quem vai assumir a administração da companhia aérea no periodo entre a saída da atual Ceo e a entrada de Luís Rodrigues.

Mais espaço para os aviões de Lisboa

Os ministros das Infraestruturas e da Defesa participaram esta tarde numa sessão na base aérea de Figo Maduro, em Lisboa, onde foram assinadas com a Força Aérea as Cartas de Operações que formalizam o alargamento do espaço aéreo em Lisboa.

Em suma, os aviões civis que sigam para o aeroporto da Portela vão poder passar a utilizar o espaço aéreo militar das áreas de Sintra e de Monte Real, em Leiria.

O objetivo é fazer com que os aviões civis possam ter mais espaço para manobras e ainda rotas diferentes, mais diretas que podem evitar atrasos.

De acordo com o ministro das Infraestruturas, a reestruturação do espaço aéreo vai “diminuir os constrangimentos existentes no aeroporto de Lisboa e melhorar a gestão do espaço aéreo”.

A somar às alterações no espaço aéreo, o ministro das Infraestruturas sublinhou que a ANA - Aeroportos tem ainda obras que visam melhorar os serviços no aeroporto.

João Galamba sublinha que o alargamento do espaço aéreo leva a uma melhoria do serviço diurno o que poderá evitar o “arrastamento de alguns voos para a noite de forma a sobrecarregar o horário onde se calhar queríamos menos ou nenhum voo”.