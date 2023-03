Reunião termina sem acordo na Educação. Fenprof marca novas greves

Terminou sem acordo a reunião desta quinta-feira entre os sindicatos e o Ministério da Educação.

No final da ronda suplementar negocial, Mário Nogueira, da Fenprof, anunciou uma nova greve para 6 de junho e vai marcar outras paralisações por distritos e às avaliações.

“Vamos datar as seguintes formas de luta: greve por distritos durante 18 dias úteis, vamos avançar com uma greve a toda atividade que vá para além da componente letiva normal. Haverá greve ao serviço extraordinário, a todas as reuniões, greve a toda a componente não letiva. Portanto, as aulas vão manter-se, exceto no dia da greve por distritos. Vai ser também avançada uma greve ao último tempo letivo de cada professor, iremos avançar com greve às avaliações. Só vamos decidir quando é que ela se realizará”, disse Mário Nogueira, aos jornalistas, no final da reunião.



Relativamente ao modelo de recrutamento de professores, o líder do STOP, André Pestana, disse que terminou a negociação.

"Infelizmente, não houve nenhum acordo porque o Governo cedeu extremamente pouco relativamente às questões gravíssimas que estavam em cima da mesa", disse André Pestana aos jornalistas.

Há nova reunião para a partir de 20 março para começar a negociar outros pontos como o fim da burocracia.



[em atualização]