Petição pede aumento da quota mínima obrigatória de música portuguesa nas rádios

Questionado sobre esta matéria, o gabinete do ministro da Cultura disse à Lusa que "a alteração do limiar mínimo de quotas de 25% para 30% ocorreu num contexto muito específico de pandemia".

"Ultrapassado esse período, está em vigor a quota mínima de 25% de música portuguesa nas rádios nacionais, uma medida que se tem mostrado muito importante desde a sua criação, tanto assim que hoje, na generalidade das rádios, a utilização de música portuguesa tende a superar, por opção editorial, o valor da quota", acrescentou.

Petição ultrapassa as 2 mil assinaturas em nove dias

Lançada no início do mês por Rogério Charraz e José Fialho Gouveia, a petição contava, às 13:30 de hoje, com 2.212 assinaturas, entre as quais se contam vários nomes de relevo no panorama da música nacional.