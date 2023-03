Consulta pública do programa “Mais Habitação” foi prolongada

O Governo anunciou esta quinta-feira o prolongamento do prazo de consulta pública do programa “Mais Habitação”.



A consulta pública para a entrega de sugestões sobre o plano terminava amanhã, dia 10, mas foi agora estendida, após um um pedido da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Três projetos de lei (PL 64/XXIII/2023; PL 73/XXIII/2023; PL 74/XXIII/2023) ficarão em consulta pública até 24 de março, sendo depois aprovada no Conselho de Ministros de 30 de março, após o qual seguirá para a Assembleia da República.

“Os restantes diplomas - referentes aos apoios do crédito habitação e das rendas (DL 75/XXIII/2023; DL 111/XXIII/2023) – terminam a consulta pública a 13 de março, como já estava previsto, e serão aprovados no Conselho de Ministros de 16 de março. Desta forma, o Governo garante que os apoios às famílias chegam ao terreno rapidamente”, refere o executivo em comunicado.

A consulta pública está disponível no site: https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Det...

O pacote de medidas proposto pelo Governo tem um custo estimado em 900 milhões de euros e propõe responder à crise da habitação com cinco eixos: aumentar a oferta de imóveis utilizados para fins de habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias.



Entre as medidas anunciadas estão, entre outras, apoios diretos às rendas, a suspensão de novas licenças para alojamento local e a reavaliação das já existentes, o arrendamento forçado de casas devolutas em condições de serem habitadas e as obras coercivas em casas devolutas, o fim dos vistos "gold" e a simplificação dos licenciamentos.