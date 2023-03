Chuva e trovoada colocam seis distritos do continente sobre aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo até as 12h00 desta quinta-feira, os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de granizo e trovoada.

Sob aviso amarelo, por causa da agitação marítima, vão estar os distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, prevendo-se ondas de oeste com 4 a 4,5 metros entre as 12h00 desta quinta-feira e as 12h00 de sexta-feira.

Tendo em conta a previsão de agitação marítima, as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Ancara, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

Segundo os dados disponíveis no ‘site’ da Marinha, a barras de Aveiro, Figueira da Foz e Viana do Castelo estão condicionadas.

O IPMA colocou também o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) e o oriental (São Miguel e Santa Maria) sob aviso amarelo por causa da chuva, que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada até às 3h00 de sexta-feira.

Sob aviso amarelo estão ainda os grupos ocidental e central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e S. Jorge) atendendo à previsão de agitação marítima entre as 18h00 de hoje e as 00h00 de sábado. Estes dois grupos estão ainda sob aviso amarelo por causa do vento.

Já no grupo ocidental o aviso vai estar em vigor até às 18h00 desta quinta-feira e no grupo central entre as 15h00 de hoje e as 12h00 de sábado.