Mais de três toneladas de haxixe apreendidas em águas internacionais a sul de Portugal

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) interceptou mais de três toneladas - 3.710 quilogramas - de haxixe e fez quatro detenções na última noite, no âmbito de uma operação de patrulha e vigilância no sul do país.

A operação contou com a colaboração da Força Aérea, que ajudou a seguir a embarcação suspeita, e da Polícia Judiciária.

Os quatro detidos são dois espanhóis e dois marroquinos.

De acordo com um comunicado da AMN, a operação decorreu “em águas internacionais a sul de Portugal e resultou na apreensão de 106 fardos, correspondendo a cerca de 3.710 kg”.



Foi também apreendida uma embarcação de alta velocidade suspeita de narcotráfico, que “foi conduzida para o porto de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação, tendo os quatro indivíduos e o produto estupefaciente sido entregues à Policia Judiciária para posteriores diligências”.