Ex-procurador condenado por corrupção proibido de sair de Portugal

O tribunal proibiu o ex-procurador do Ministério Público (MP) Orlando Figueira, condenado por corrupção no processo Operação Fizz, de se ausentar para o estrangeiro e renovou a apreensão do passaporte, considerando existir perigo de fuga.

Fonte ligada ao processo adiantou à Agência Lusa que esta reavaliação das medidas de coação foi feita há alguns dias pela juíza Marta Cabral, do Juízo Central Criminal de Lisboa, que impôs ainda a Orlando Figueira apresentações periódicas no tribunal.

A informação sobre a reavaliação das medidas de coação do ex-procurador foi avançada hoje pelo site da revista Visão, que já tinha anteriormente divulgado que Orlando Figueira teria colocado à venda o seu apartamento em Oeiras, que se encontra arrestado pela justiça para garantir o pagamento de 251 mil euros exigidos no âmbito do caso Operação Fizz.

Condenado em dezembro de 2018 a seis anos e oito meses de prisão pelos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação do segredo de justiça e falsificação de documento, num caso relacionado com o antigo vice-presidente de Angola Manuel Vicente, Orlando Figueira foi também expulso da magistratura no final do ano passado pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Esta decisão de natureza disciplinar admite reclamação.