Costa sobre Marcelo. "Viveremos tranquilamente até ao fim dos dois mandatos"

"Já são mais de sete anos de coabitação e de convívio. Como faço todos os anos, seguramente amanhã (quinta-feira) telefonarei ao senhor Presidente da República a felicitá-lo por mais este aniversário", começou por referir o líder do executivo aos jornalistas, tendo ao seu lado a ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato.

António Costa fez esta quarta-feira este balanço sobre a sua relação com Marcelo Rebelo de Sousa, que na quinta-feira completa sete anos como Presidente da República, antes de participar num almoço com 100 cientistas para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

O primeiro-ministro considera que a sua relação institucional com o Presidente da República tem sido muito boa e acredita que a maioria parlamentar do PS e Marcelo Rebelo de Sousa vão terminar tranquilamente os respetivos mandatos.

Num balanço sobre sete anos de coabitação entre primeiro-ministro e Presidente da República, António Costa classificou com "a relação como muito boa naquilo que tem ver com o respeito das funções de cada um e com a cooperação institucional que tem que existir entre todos para servir Portugal".

Marcelo/Costa: relação "está ótima"

Interrogado se a relação institucional com o Presidente da República está melhor ou pior numa fase de turbulência do Governo de maioria absoluta socialista, Costa respondeu: "Está ótima".

"Vamos lá ver, o que significa turbulência? É cada um cumprir o seu papel. Acho que é isto que os portugueses compreenderam bem e têm valorizado muito positivamente essa relação", reagiu.