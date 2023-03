Segurança Social fiscaliza lar no Montijo

Técnicos da Segurança Social realizaram esta terça-feira uma ação de fiscalização no Lar Peninsular, no Montijo, uma instituição do mesmo proprietário do lar Delicado Raminho, no concelho da Lourinhã, onde há suspeitas de maus-tratos a idosos.

O anúncio foi feito pela ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no Parlamento.

Ana Mendes Godinho disse que ainda não há conclusões relativamente à fiscalização no lar da Lourinhã.

“A informação que eu tenho é que tinha havido uma visita conjunta em 2022 relativamente a este lar, da qual tinham resultado várias recomendações. A situação agora detetada não tem nada a ver com a situação que foi verificada aquando dessa visita”, referiu.

O Ministério Público instaurou um inquérito ao caso do lar de idosos da Lourinhã, depois de terem sido noticiados no domingo relatos de maus-tratos, confirmou esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR) à Renascença.



Na audição parlamentar, a ministra Ana Mendes Godinho destacou ainda que no ano passado a Segurança Social fiscalizou mais de 670 lares de idosos de que resultou o encerramento de 117 lares, 22 dos quais de forma imediata.