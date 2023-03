Plano de rede de urgências pediátricas vai ser aprovado para Lisboa e Vale do Tejo

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) e responsáveis de 12 hospitais de Lisboa e Vale do Tejo reúnem-se, esta terça-feira, para aprovar o plano de funcionamento em rede das urgências pediátricas nessa região.

A reunião entre os responsáveis da DE-SNS, dos hospitais, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), do INEM e da linha SNS 24 acontece cerca de uma semana depois de a falta de especialistas ter obrigado as urgências pediátricas do hospital de Loures a encerrar à noite, aos feriados e fins de semana.

Nesses períodos, as crianças da área de referência do hospital de Loures, que serve uma população de cerca de 278 mil pessoas, têm sido atendidas nas urgências dos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e São Francisco Xavier.



Segundo o Hospital Beatriz Ângelo, este encerramento parcial das urgências pediátricas é "decisão transitória”, que foi acordada com a DE-SNS e com a ARSLVT e que "decorre da dificuldade de preenchimento das escalas” das equipas médicas.



No final de 2022, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou a criação para este ano de novas redes de urgências metropolitanas, que vão replicar em Lisboa o modelo aplicado no Porto há cerca de dez anos “com resultados muito favoráveis”.