Hospital de Loures. Autarca de Mafra pede condições para atrair médicos

O regresso da parceria público-privada pode ser a solução para resolver os problemas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que serve freguesias dos concelhos de Loures, Mafra, Odivelas e Sobral de Monte Agraço.

A proposta está em cima da mesa no dia em que o Governo debate o futuro da unidade com os autarcas dos municípios servidos pelo hospital.

Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva, defende a necessidade de criar condições de atratividade para os profissionais da unidade hospitalar, caso contrário há outras especialidades em risco de rutura total.

“Antevemos que o processo tem tendência a degradar e naturalmente, que aquilo que esperamos ouvir do senhor ministro e do Governo é que haja um plano concreto para restabelecer a atratividade dos profissionais que vestiam a camisola”, defende o autarca, realçando que “se for necessário voltar a ter uma PPP no Beatriz Ângelo, ela que venha e que venha o mais rápido possível”.

Entretanto, e para discutir o plano de funcionamento das urgências hospitalares e das unidades de pediatria, a direção executiva do SNS reúne-se, esta tarde, com os conselhos de administração de 12 hospitais.

No final, caso exista acordo, poderá ser apresentado o plano para a reorganização das urgências