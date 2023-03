"Falta de sentido de Estado". Açores criticam Governo sobre saída de Luís Rodrigues para a TAP

O secretário Regional açoriano das Finanças, Duarte Freitas, em declarações à Renascença, insiste que o Governo da República revelou falta de sentido de Estado e que deveria ter consultado, e não se limitar a informar Ponta Delgada, com seis horas de antecedência, da escolha de Luis Rodrigues para presidente da TAP.

Duarte Freitas considera que se trata de um revés e espera que tal não coloque em causa a salvação da SATA e refere que "o Governo da República informou, não consultou o Governo".

E deveria ter consultado?

Penso que sim. Repare que este é um assunto também de interesse nacional. A privatização da SATA, no seguimento do acordo que temos com a Comissão Europeia, é um processo que está a andar, e bem, e que aqui sofre mais um revés. E a questão é esta: o Partido Socialista, que governou os Açores, levou a SATA à falência e agora, que nós estamos a tentar salvá-la, é também um governo socialista que vem criar aqui mais um problema. Não sei se incentivado pelos seus correligionários açorianos.

O Governo da República escolheu Luis Rodrigues para presidir a TAP e informou o Governo Regional. Mantém o que disse, sobre a inexistência de uma consulta e a falta de sentido de Estado do Governo da República?

Acho que sim, que revela falta de sentido de Estado do Governo da República e o senhor primeiro-ministro veio apenas confirmar aquilo que eu disse. O Governo da República informou o Governo dos Açores, não consultou, informou com seis horas de antecedência em relação à indicação.

Neste quadro, o que é que o Governo regional tenciona fazer?

Não desistir, tentar salvar a SATA. É esse o nosso grande desígnio: não desistir, tentar salvar a SATA.

Já encontraram um sucessor para Luís Rodrigues?

Neste momento, o Conselho de Administração tem quórum porque nas últimas nomeações indicamos dois administradores não executivos e que não recebem vencimento. São “não executivos”, mas que garantem o quórum e, portanto, vamos continuar com o processo como até aqui. E vamos recompor, naturalmente, o Conselho de Administração a seu tempo, mas é evidente que isto é um revés forte. Parece que há quem queira que isto corra mal.

Pode pôr em causa a reestruturação da SATA?

Espero que não. Tudo faremos para que não ponha em causa a reestruturação, que é como quem diz a salvação, da SATA. Tudo faremos para continuar este caminho de salvação da nossa companhia aérea.