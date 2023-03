Que curso escolher? Universidade Católica realiza "open day" com mote "Talento para o Futuro"

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) promove na quarta-feira, 8 de março, a 5.ª edição do "Open Day", com o tema ‘Talento para o Futuro’. Os jovens vão poder conhecer os cursos disponíveis nas 17 faculdades da Católica e ouvir testemunhos de atuais e antigos alunos, de docentes e de empregadores.

“Neste evento online, os alunos do ensino secundário podem, das 10h00 às 19h00, conhecer a ampla e diversificada oferta formativa da Católica (35 cursos), esclarecer todas as dúvidas nos stands virtuais das faculdades e assistir às intervenções dos diretores das 17 unidades académicas”, informa a UCP em comunicado enviado à Renascença.

A sessão principal decorre em live streaming, das 16h30 às 17h50, com a moderação do jornalista da CNN e alumnus da Católica, João Póvoa Marinheiro, e com a participação da Reitora da Universidade, Isabel Capeloa Gil.

Além de de oito atuais alunos da Católica, o painel de oradores conta ainda com os empresários Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa, Ana Salomé Martins, People, Sustainability and Development Director do Symington Family Estates, e Maria Oliveira, Henkele, e Francisca Magano. UNICEF Portugal.

Neste contexto, a instituição de ensino superior acrescenta que vai ser também debatida a “multiplicidade de profissões que cada licenciatura poderá proporcionar à vida” dos futuros estudantes universitários.

Para participar do evento é obrigatório realizar a inscrição em catolicaopenday.ucp.pt.