Detido alegado agressor de uma mulher em Mirandela

O alegado agressor de uma mulher de 28 anos, que ficou gravemente ferida, em Mirandela, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita do crime de homicídio tentado, informou hoje aquela força de investigação criminal.

A vítima encontra-se hospitalizada e os factos ocorreram ao final da tarde de domingo, no interior de uma habitação, nesta cidade do distrito de Bragança, de acordo com informação divulgada pela PJ, em comunicado.

O detido, de 38 anos, é companheiro da mulher, e, segundo a fonte, "num contexto de violência doméstica, exerceu violência sobre o corpo da vítima, provocando-lhe graves lesões físicas".

Segundo a PJ, o alegado agressor não tem ocupação laboral e vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.