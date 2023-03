Câmara de Loures avança com demolições no bairro do Talude

A Câmara de Loures avançou que as demolições de oito construções ilegais no bairro do Talude, no Catujal, vão realizar-se esta segunda-feira e que as oito famílias têm os seus casos analisados pela Segurança Social para um abrigo de emergência.

"A Câmara Municipal de Loures está a levar a cabo a demolição de oito construções ilegais na localidade do Catujal, oito famílias que foram devidamente analisadas e encaminhadas para os serviços da Segurança Social, oito famílias que residem há meses naquele local e construíram aquelas barracas", começou por explicar à agência Lusa a vice-presidente da autarquia, Sónia Paixão.

De acordo com a responsável, a ação insere-se na política de habitação que o executivo municipal está a levar a cabo "de grande fiscalização no território de forma a não permitir a construção de novas habitações desta índole".

Sónia Paixão referiu que os casos foram "devidamente assinalados há mais de uma semana e providenciados os mecanismos de apoio existentes", a cargo da Segurança Social que é quem tem a responsabilidade de abrigo de emergência, de acordo com a responsável.

A associação Habita denunciou hoje o despejo de sete famílias no bairro do Talude, que travaram as máquinas que iam demolir as barracas e aguardam uma solução de habitação definitiva.