​Açores. 2022 foi o melhor ano turístico de sempre, mas há ilhas a velocidades diferentes

Fomentar a procura turística fora da época alta é um objetivo para quebrar a sazonalidade. “Porque os Açores são bonitos em qualquer época do ano e afinal, há sempre grandes chances de ter quatro estações num só dia”, refere Carlos Morais, presidente da Associação de Turismo dos Açores (ATA), em entrevista à Renascença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa.



Mais de um milhão de turistas, 3,2 milhões de dormidas, uma receita turística de 145 milhões de euros, mais 25% do que em 2019. “2022 foi o melhor ano turístico de sempre”, diz Carlos Morais, o ainda presidente da Associação de Turismo dos Açores. Ressalva, no entanto, que nem todas as ilhas cresceram à mesma velocidade. Santa Maria e a Graciosa tiveram um crescimento menos acentuado, mas as outras tiveram um bom desempenho.