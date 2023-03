Ordem dos Enfermeiros nos Açores surpresa com saída de secretário da Saúde

A Ordem dos Enfermeiros nos Açores disse hoje ter recebido "com surpresa" o pedido de demissão do secretário regional da Saúde, esperando que a nova titular pela pasta "mantenha uma abertura no diálogo e no trabalho conjunto".

O secretário regional da Saúde do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), Clélio Meneses, pediu a demissão do cargo, alegando "razões exclusivamente políticas" e "divergências insanáveis", tendo o pedido sido aceite, segundo disse o próprio à agência Lusa, no sábado, e será substituído no cargo pela vice-presidente do PSD/Açores e médica de profissão Mónica Seidi.

Questionado hoje pela Lusa, o presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros, Pedro Soares, disse que "foi com surpresa" que a ordem recebeu a informação do pedido de demissão do governante.

"Em relação à Ordem dos Enfermeiros nós não estávamos à espera. Aliás, tínhamos até há bem pouco tempo levado a cabo algum trabalho com o senhor secretário e tínhamos datas para terminar alguns destes trabalhos. Portanto, foi com surpresa que recebemos a informação", sublinhou Pedro Soares.