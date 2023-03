Supermercados com prateleiras vazias nas Flores. "Qualquer dia não é viável ter a porta aberta"

Os produtos vão esgotando aos poucos, do açúcar ao gás, passando pela farinha. O empresário lembra que o último abastecimento regular aconteceu há exatamente um mês.

"É verdade que não falta leite e farinha ainda. Mas açúcar já falta e não há pão. Uma empresa não pode sobreviver com uma redução de 50% das referências que comercializa".

Os supermercados da ilha das Flores, nos Açores, têm as prateleiras vazias. Faz este sábado um mês que o último barco regular abasteceu a Ilha das Flores, nos Açores. Falta quase tudo aos comerciantes - o açúcar já esgotou e o leite só dá para mais uns dois dias.

Avião transporta leite, farinha e açúcar.

Arlindo Lourenço diz que o que vai recebendo são "migalhas" e que ainda aguarda mercadoria que encomendou em janeiro. O empresário espera que o navio Margareth - que o Governo Regional fretou para abastecer a ilha a partir deste mês - faça escala nas Flores na próxima quinta-feira, "se o tempo o permitir".

"Se o navio não chegar nos próximos dias com todos os contentores - já se vão acumular três viagens - eu não sei", desabafa.

As perdas são muito avultadas. Se a situação se mantiver há empresários que vão ter de fechar portas. "Já tenho colegas a ligar-me, a dizer que temos de tomar uma atitude extrema que é fechar as empresas. Com os prejuízos que estamos a ter, qualquer dia não é viável ter a porta aberta".

O empresário fala em caos no abastecimento. A Força Aérea Portuguesa fez até agora dois voos para levar bens de primeira necessidade mas, segundo Arlindo Loureço, está longe de chegar.

"Veio uma vez, trouxe leite e açúcar, julgo. Para nós não trouxe nada. Hoje a Força Aérea trazia só rações para animais, porque ainda não tinham conseguido trazer rações às Flores".