Este sábado é mais um dia de luta para os professores, que se manifestam em Lisboa e no Porto para exigir melhores condições de trabalho e a dignificação da carreira docente.

Na capital, o protesto partiu do Rossio, tendo chegado à Assembleia da República pouco antes das 17h00. Registava-se uma afluência entre os 10 e os 15 mil participantes na manifestação.

Em declarações à Renascença, Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) garante que os docentes estão empenhados nas mais recentes greves e manifestações: "Olhe para o que se passou quinta e sexta. Mesmo com serviços mínimos, as aulas, praticamente, foram só as dos serviços mínimos".

"Os professores sabem que, no âmbito de concursos, os problemas mais gravosos ainda estão por resolver. E sabem que no resto, para além dos concursos - por exemplo, o tempo de serviço, as vagas e as quotas -, está no ponto zero. Absolutamente zero."

O líder da Fenprof garante que, enquanto tiverem forças, os docentes não vão desistir das suas reivindicações: "Por muito que nos cansemos, temos de tomar umas vitaminas e continuar a lutar".

Na manifestação marcam também presença Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, e Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda.

No Porto, a manifestação começou na Praça do Marquês e seguiu, entretanto, para a Avenida dos Aliados.