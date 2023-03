Incêndio no Hospital Prisional de Caxias extinto

Este sábado, um incêndio deflagrou no Hospital Prisional de Caxias, em Oeiras. O alerta foi dado por volta das 15h26.

À Renascença, fonte do Sub-Comando Regional da Grande Lisboa, revela que o fogo começou numa das alas do 4.º piso do estabelecimento prisional, tendo sido extinto cerca de 20 minutos depois.

Foram retiradas 26 pessoas dos pisos superiores do hospital, duas das quais enfermeiras e dois guardas prisionais, que estão a ser assistidas por equipas médicas no local. "Apenas um elemento da vigilância teve de ser assistido no hospital porque inalou fumo", avança a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais à Lusa.

Segundo a mesma fonte, o incêndio terá sido provocado por um doente psiquiátrico, que "pegou fogo ao colchão do quarto onde estava".

No local chegaram a estar mais de 40 operacionais e 16 viaturas dos bombeiros e da PSP.