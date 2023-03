Incêndio em zona florestal de Viseu faz um morto de 80 anos

Um idoso de 80 anos foi este sábado encontrado morto num incêndio que deflagrou esta tarde em Bodiosa, concelho de Viseu, informou fonte dos bombeiros, apontando que o fogo, entretanto dominado, terá começado com queimadas num terreno florestal.

O comandante dos Sapadores Bombeiros de Viseu, Rui Nogueira, indicou à agência Lusa que "um senhor com cerca de 80 anos foi hoje encontrado morto nas operações de combate às chamas num incêndio florestal na Póvoa de Bodiosa, em Viseu, tendo o óbito sido declarado no local".

Segundo Rui Nogueira, "há evidências de que o senhor estaria a fazer queimadas e pode ter-se sentido mal e teve morte súbita, mas só a autópsia o irá determinar".

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional de emergência e proteção civil de Viseu acrescentou que o fogo deflagrou pelas 14:40 e foi dominado cerca de uma hora depois, numa zona florestal junto à A24.

No combate a este incêndio florestal, agora em fase de rescaldo e cuja área ainda não foi estimada, estiveram no local quatro viaturas de combate aos fogos e um helicóptero, de acordo com as mesmas fontes.