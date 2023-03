Máfia do Sangue. Juiz Ivo Rosa deixa cair crimes de corrupção e branqueamento de capitais

O juiz Ivo Rosa deixou cair esta sexta-feira as acusações de crimes de corrupção e branqueamento de capitais no processo Máfia do Sangue, mas a decisão ficará suspensa por 10 dias, após o Ministério Público ter pedido tempo para se pronunciar sobre o pedido de suspensão provisória do processo.

Naquele que foi o seu último ato como juiz de instrução, tendo subido ao Tribunal da Relação, Ivo Rosa deslocou-se de Haia, onde está a julgar um caso no Tribunal Penal Internacional, a Lisboa.

O juiz pronunciou assim Lalanda e Castro, o antigo administrador da Octapharma, o ex-presidente do INEM, Luís Cunha Ribeiro, e a médica Manuela Carvalho, por falsificação de documentos e recebimento indevido de vantagem.

Quatro dos sete arguidos não foram pronunciados, com Ivo Rosa a entender que os crimes já prescreveram, tendo em conta que os indícios que constavam na acusação ocorreram entre 1998 e também em 2002.

O processo centra-se num alegado esquema de corrupção que terá permitido elevados lucros para a farmacêutica Octapharma através do fornecimento de plasma do sangue e hemoderivados, entre 1998 e 2013.

A fase de instrução, que se iniciou em janeiro, termina agora, mas, no final da sessão o Ministério Público pediu um prazo de 10 dias para se pronunciar sobre o pedido de suspensão provisória do processo. No final do ano passado, Paulo Lalanda e Castro tinha pedido a suspensão do processo em troca do pagamento de 500 mil euros.