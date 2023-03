GNR procura quarto adolescente que fugiu de instituição de acolhimento

A GNR disse esta sexta-feira que continuam as buscas para encontrar o quarto adolescente que, na segunda-feira, fugiu em grupo da Casa dos Rapazes, em Viana do Castelo.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que três jovens do grupo foi encontrado na manhã desta sexta-feira, na casa de familiares de um deles, na freguesia de Refoios, em Ponte de Lima.

A mesma fonte adiantou que, "à chegada dos militares da GNR ao local, os adolescentes tentaram fugir, mas três acabaram por ser intercetados".

Os quatro rapazes, com idades entre os 13 e os 17 anos, fugiram na segunda-feira da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) Casa dos Rapazes, situada no centro da cidade de Viana do Castelo.

A instituição participou o desaparecimento à PSP, que comunicou a ocorrência à GNR. Segundo a fonte da GNR, "após a fuga da instituição, os quatro adolescentes furtaram um veículo para se deslocarem para Ponte de Lima".

A fonte adiantou ainda que "já não é a primeira vez que três destes quatro jovens fogem da instituição" e que nessas fugas "tem comportamentos desviantes e cometem alguns delitos".

Fundada em 1952, a Casa dos Rapazes acolhe crianças e jovens em situação de perigo e sem adequada retaguarda familiar.