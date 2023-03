Um morto e três feridos graves em explosão na zona militar de Santa Margarida

Uma explosão na tarde desta quinta-feira na zona militar de Santa Margarida, no concelho de Constância (distrito de Santarém), fez um morto e seis feridos, confirmou a Renascença junto de fonte do comando sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo. Destes, segundo fonte do INEM à Agência Lusa, três encontram-se em estado grave.

Fonte do Exército adianta à Renascença que o incidente ocorreu na sequência de treino militar que decorria no campo, estando previsto que ocorresse esta tarde o rebentamento controlado de explosivos.



Segundo o portal da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o alerta para a explosão foi dado às 16h49. Para o local, foram mobilizados 37 operacionais, 13 meios terrestres e um meio aéreo. Fonte do INEM referiu à Lusa que, além do helicóptero, o instituto mobilizou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afetas aos bombeiros.



Para o local foram chamados os bombeiros de Constância, com fonte do Exército a indicar ainda que a explosão foi sentida a vários quilómetros de distância.

A Presidência da República avança que Marcelo Rebelo de Sousa já teve conhecimento "do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida". O Presidente "já falou com a ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes".



