Passageiros revoltados com greve da CP. Sobrelotação na linha de Sintra é uma constante

Ao quarto dia de greve da CP e da Infraestruturas de Portugal, a sobrelotação das composições mantem-se.

Filomena Baldé é uma entre centenas de passageiros à espera na estação do Cacém, na linha ferroviária de Sintra. Está sentada num dos bancos na estação, há já mais de uma hora. A filha, de cerca de um ano, está num carrinho de bebé, distraida com o telefone da mae que mostra desenhos animados. Quer entrar num dos poucos comboios que passam - apenas dois em duas horas - mas nem sequer tentou: nem com a criança ao colo conseguiria um lugar, quanto mais com o carrinho de bebé. Por isso, espera pacientemente que chegue um comboio com espaço para poder seguir viagem.

Enquanto espera, Filomena vai ouvindo a revolta dos passageiros, fartos de esperar.

"Pagamos o passe e não temos transporte", lamenta Carla Castanheira.

"O governo tem de fazer alguma coisa", lamenta uma outra passageira, enquanto um homem de meia idade, a tiritar de frio, sugere que nas próximas eleições "as pessoas se lembrem em quem votaram e em quem nos deixa lidar com os problemas decorrentes desta greve".