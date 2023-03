Ministras de visita ao Algarve para analisar uma área que "necessita de mais efetivos"

De visita ao Algarve, a Ministra da Justiça admitiu que o Ministério da Justiça está a trabalhar com a Polícia para alterar as autorizações legais que definem quem pode utilizar lanchas de alta velocidade, tal como acontece em Espanha. Já a Ministra da Defesa Nacional diz que é preciso analisar os acontecimentos para perceber se é necessário aumentar os meios e efetivos de combate ao tráfico de droga por via marítima.

A droga apreendida por via marítima nos primeiros dois meses do ano já igualou os números de 2022 e o Coordenador da Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes disse à Renascença que esta área de combate necessita de mais efetivos. A Ministra da Defesa Nacional, diz que é preciso analisar os acontecimentos.

De visita ao Algarve no âmbito da iniciativa Governo + Próximo, Helena Carreiras visitou no Cais Comercial de Faro alguns dos meios que têm atuado no combate ao narcotráfico a sul do país e foram ainda condecorados elementos da Polícia Marítima e dos Fuzileiros envolvidos nas recentes ações. Ainda assim, notou-se a ausência da Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

A acompanhar a Ministra da Defesa Nacional nesta iniciativa estava o Almirante Gouveia e Melo, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária e a Ministra da Justiça. Catarina Sarmento e Castro admitiu que é necessário alterar as autorizações legais que definem quem pode utilizar lanchas de alta velocidade, tal como acontece em Espanha.



O tráfico de droga por via marítima foi tema central nesta visita ao Cais Comercial de Faro e não só. Antes disso já o Ministro da Administração Interna tinha estado em Vila Real de Santo António onde acompanhou o patrulhamento na Foz do Guadiana a bordo de uma lancha da GNR.