Hospital de Évora confirma morte de utente no serviço de urgência

Um utente de 82 anos de idade morreu no serviço de urgência do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE, (HESE EPE), esta quarta-feira, confirmou aquele hospital em comunicado enviado à Renascença.

Segundo o hospital, o doente foi triado "segundo protocolo de Manchester com a cor amarela, pelas 19 horas", tendo sido retriado e observado mais de quatro horas depois, depois das 23 horas.

O óbito foi declarado meia hora depois, pelas 23h30.

"A todos os serviços de urgência recorrem diariamente doentes com múltiplas comorbilidades com agudização de queixas", escreve o Conselho de Administração, em comunicado. Apesar dos cuidados prestados pelas equipas, em determinadas circunstâncias, a evolução clínica pode não ser a mais desejável por aqueles que empenhadamente trabalham diariamente nos serviços de urgência".

O Conselho de Administração do hospital endereça “as sentidas condolências” aos familiares do utente.



A notícia desta morte surge depois de a CNN ter noticiado que na quarta-feira o tempo de espera naquela unidade de saúde superou as 24 horas, informação não confirmada pelo hospital.

(em atualização)