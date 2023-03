Groundforce em greve no fim de semana

Os trabalhadores da Groundforce iniciam uma greve na sexta-feira que se repetirá no sábado. No domingo, a greve será apenas às horas extraordinárias.

“ A descoordenação da SPdH (Groundforce) no que respeita a horários e aos atropelos levados a cabo, privando cada operacional da sua vida pessoal” é o principal motivo da greve. Ainda no mesmo documento, os sindicatos acusam a empresa de “incompetência reinante”, indica um comunicado conjunto do Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) e do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP).

No pré-aviso de greve, de 14 de fevereiro, o STAMA considera que a Groundforce não respeita o acordo da empresa em vigor e que não há diálogo no que toca às trocas de horários. Diz o sindicato que as trocas “ilegais” são impostas aos trabalhadores e quando não são acatadas, os trabalhadores têm “falta injustificada”.



O sindicato diz que só avançou para a greve por estarem “esgotadas todas as formas pacíficas de resolução” do conflito e por terem sido ultrapassados “todos os limites”.