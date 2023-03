Fecho da pedopsiquiatria na Estefânia. Coordenador nacional defende "grandes vantagens"

O diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental diz que o novo modelo de urgências de pedopsiquiatria que entrou em vigor na quarta-feira, e que desde ontem ditou o fecho daquele serviço à noite no Hospital D. Estefânia, segue o que é feito em toda a Europa e "tem grandes vantagens".

"No caso da psiquiatria infantil e da adolescência, na nossa opinião técnica da Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental, [este modelo] tem grandes vantagens", defende Miguel Xavier à Renascença, destacando "que, pela primeira vez, uniformiza os serviços de urgência de psiquiatria da infância e da adolescência em todo o país".

"Eles eram totalmente diferentes uns dos outros e agora não, agora passa a haver uma regulamentação que é igual para todos", indica o coordenador nacional. "Isto tem como objetivo melhorar o acesso aos serviços pelas pessoas que precisam de cuidados diferenciados nesta área."



Este foi um dos pontos criticado ontem pelo diretor do serviço de pediatria da Estefânia em entrevista à Renascença, ao adiantar que o serviço de pedopsiquiatria daquele hospital iria começar a encerrar todos os dias, das 20h às 8h, com efeito imediato.

Na noite de estreia do novo modelo, criado por uma comissão nomeada pela direção executiva do SNS, um adolescente – muito agitado e com grave perturbação mental – teve de passar a madrugada na rua, nos jardins do hospital pediátrico de Lisboa, porque os pediatras não conseguiram controlá-lo, até à chegada de um pedopsiquiatra já na manhã desta quinta-feira.

À Renascença, Miguel Xavier assume que houve uma falha do hospital, mas desvaloriza o caso e diz que é normal que haja falhas quando há mudanças.

“Como é habitual neste tipo de processos, é expectável que a entrada em rotina de novos procedimentos demore sempre algum tempo.”

O responsável refere que "os serviços de psiquiatria da infância e da adolescência de urgência noturnos recebem pouquíssimos doentes", mas que, apesar disso, "tinham até agora alocadas muitas horas de profissionais, horas essas que depois são roubadas ao ambulatório e à consulta externa", sendo esses locais mais adequados para tratar doentes menores com problemas do foro da saúde mental.

“A implementação deste modelo será acompanhada continuamente, de modo que se possa avaliar a sua efetividade, e efetuar os ajustamentos que forem sendo considerados necessários para garantir os melhores níveis de prestação de cuidados a crianças e adolescentes que recorram a todo o Serviço Nacional de Saúde”, acrescentam no esclarecimento”.

Modelo estará sempre em avaliação



Questionado sobre o mesmo episódio desta madrugada na Estefânia, na sequência do encerramento noturno da urgência de pedopsiquiatria, o ministro da Saúde disse considerar que o modelo vai ser eficaz -- mas assumiu que poderá ser revisto "dentro de algumas semanas ou meses", se se concluir que não tem o resultado pretendido.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, assinado por Miguel Xavier e Cristina Marques, os representantes da coordenação nacional de saúde mental asseguram que o novo modelo de funcionamento das urgências do hospital em Lisboa não coloca em causa os “cuidados e a segurança dos utentes”.

“Esta reconfiguração teve como objetivo principal melhorar o acesso de crianças e adolescentes aos cuidados de saúde mental, tendo em conta os recursos humanos existentes nesta especialidade no momento presente”, justificam.

No mesmo comunicado, os responsáveis também assumem, como o ministro da Saúde, que o modelo poderá vir a ser revisto.

