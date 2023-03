Desconvocada greve dos trabalhadores da Groundforce

O Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) desconvocou a greve que se iniciaria na sexta-feira.



Em declarações á agência Lusa, Fernando Simões, do STAMA, disse que a administração de insolvência da Groundforce está a intentar esforços para atender às reivindicações dos trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento do Acordo de Empresa quanto às trocas de horários.

“Neste momento, há uma declaração de compromisso de finalizar um acordo no sentido de acatar essas reivindicações, pelo que nós, de boa-fé, acedemos levantar a greve”, disse o dirigente sindical.

“As trocas de horários são feitas de uma forma que não respeita o que está plasmado no Acordo de Empresa e, quando os trabalhadores dizem que não, porque não cumpre o que está estabelecido no acordo, têm tido problemas até do foro disciplinar”, acrescentou.

O pré-aviso de greve emitido pela organização sindical abrangia as 24 horas dos dias 3 e 4 de março e as horas extraordinárias a partir do dia 5.