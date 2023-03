CP determina avaliação interna sobre comboio lotado que parou perto da estação de Benfica

A CP divulgou esta quinta-feira que iniciou uma avaliação interna sobre o incidente num comboio que seguia lotado devido à greve e que ficou parado perto da estação de Benfica, Lisboa, após um passageiro acionar o sinal de alarme.

Em comunicado, a CP explicou que, pelas 19h43 de quarta-feira, um passageiro acionou o sinal de alarme do comboio que fazia a ligação Lisboa-Sintra e que "circulava com a lotação completa".

O comboio parou entre as estações de Campolide e Benfica, a cerca 700 metros da estação, acrescentou.

Este comboio estava previsto nos serviços mínimos decretados para a greve de quarta-feira e circulava "com um atraso de 45 minutos em consequência do auxílio prestado a passageiros na viagem imediatamente anterior", salientou ainda a CP.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, eram visíveis carruagens lotadas de passageiros e várias pessoas a caminharem pela linha de caminho-de-ferro, depois do comboio ter parado.

A CP destacou, no comunicado, que "enquanto o revisor seguia os procedimentos de segurança e se deslocava para a carruagem onde o sinal de alarme havia sido acionado, alguns passageiros abriam as portas das carruagens e saíram para a linha".

Ainda de acordo com a empresa, o agente da autoridade a bordo requisitou reforço de operacionais que, depois de chegarem ao local e com a ajuda dos trabalhadores da CP, removeram um painel de rede que limita o acesso à linha do comboio e encaminharam os passageiros para o passeio, fora da área onde é proibida a circulação de peões.

"Apesar deste incidente não ter causado dano físico grave nas pessoas a bordo, a CP lamenta a situação, pedindo desculpa aos passageiros afetados por todos os transtornos causados", sublinhou ainda a CP na nota de imprensa, acrescentando que "foi iniciada uma avaliação interna".