Agricultores nas ruas das Caldas da Rainha contra a inércia de políticas agrícolas

E, na opinião do presidente da CAP, o atual estado da agricultura deve-se à falta de apoios ao setor e à incompetência da atual ministra da agricultura.

Convocada pela Confederação dos agricultores de Portugal (CAP), a manifestação visa chamar a atenção para os problemas com que os agricultores se deparam atualmente. Entre eles está o aumento dos custos de produção.

O presidente da CAP insiste que “a falta de contenção dos custos de produção deve-se exatamente à inércia de ações de política concreta junto dos agricultores”.

Também “a passagem das direções regionais para a estrutura administrativa das CCDR” merece críticas por parte do presidente da CAP, alertando que “vai ser a machadada final no apoio direto aos agricultores que estão no campo”.

Depois das manifestações que decorreram em Mirandela, Castelo Branco e Portalegre, e que juntaram milhares de agricultores, o protesto voltou hoje às ruas, agora na região Oeste.

Com o lema “Contra a incompetência de quem nos governa”, a iniciativa integrou uma marcha e seguiu-se a outras em que os agricultores criticaram o Governo e a ministra da Agricultura, acusando-a de “desmanchar” o Ministério da Agricultura, numa posição contra a extinção das DRA e a sua integração nas CCDR.