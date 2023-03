Urgência pediátrica do hospital do Barreiro está a funcionar normalmente

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) esclareceu esta quarta-feira que o Serviço de Urgência Pediátrica está a funcionar sem constrangimentos.

Em comunicado, o Conselho de Administração do CHBM explicou que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) está a trabalhar num modelo de reorganização das urgências pediátricas na região de Lisboa e, até que esse modelo seja decidido, a Urgência Pediátrica do CHBM manterá o seu regular funcionamento.

A 24 de fevereiro, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) disse à agência Lusa ter tido conhecimento de que a urgência pediátrica noturna do Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) iria encerrar a partir desta quarta-feira.

A possibilidade de a urgência noturna de pediatria do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, no distrito de Setúbal, vir a encerrar já tinha sido indicada à Lusa por uma fonte hospitalar, pelo que a agência questionou a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde sobre o assunto.

Numa resposta enviada, no dia 23 de fevereiro, a Direção Executiva do SNS disse que "ainda nenhuma decisão foi tomada (quer sobre a tipologia da reforma estrutural que venha a ser implementada, nem sobre a data que a mesma pode ser operacionalizada), em virtude de a DE-SNS se encontrar a avaliar as várias propostas, bem como as sugestões das instituições hospitalares e serviços de pediatria, na defesa do superior interesse das crianças e adolescentes".

Em comunicado, a comissão de utentes explicava que todos os dias é sentido o desinvestimento crónico no Serviço Nacional de Saúde e que "diariamente surgem notícias que dão conta do estado em que este se encontra, a funcionar sem meios técnicos, materiais e humanos suficientes".