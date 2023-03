Trabalhadores da Transdev cumprem greve de 24 horas

Os trabalhadores do grupo Transdev, que engloba pelo menos 14 empresas de transportes no Norte e Centro do país, cumprem esta quarta-feira uma nova greve de 24 horas, manifestando-se também em frente às instalações da empresa em Matosinhos.

A greve, que começou à meia-noite, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), é a terceira do ano, seguindo-se às paralisações feitas em janeiro e fevereiro, e já está agendado um novo protesto para o dia 17 de abril.

Entre as exigências dos trabalhadores estão aumentos salariais este ano “na mesma percentagem do salário mínimo nacional, ou da inflação”.

O grupo Transdev tem uma operação repartida por pelo menos 14 empresas e consórcios no Norte e Centro. A Norte, além de autorizações provisórias, a Transdev já opera, ao abrigo dos novos concursos públicos de transporte rodoviário de passageiros, em três comunidades intermunicipais, e operará num dos cinco lotes definidos para a Área Metropolitana do Porto (AMP), enquanto no Centro, a empresa tem maior presença no transporte intermunicipal nas comunidades intermunicipais (CIM) da Região de Coimbra, Viseu Dão Lafões e Beira Baixa, e concentra 42% da despesa nas Beiras e Serra da Estrela.