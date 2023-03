Greve na CP. Suprimidos 147 dos 253 comboios previstos até às 8 horas

A greve na CP levou, esta quarta-feira até às 8 horas, à supressão de 147 comboios de 253 programados, em mais um dia de greve de vários sindicatos da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo dados da transportadora, no período entre as 00h00 e as 8h00, foram efetuadas 106 ligações, o que representa um nível de supressão de 58.1%.

No serviço de longo curso, foram suprimidos 7 comboios de 12 estimados e no regional não se realizaram 39 composições de 72 previstas. Nos urbanos de Lisboa, foram suprimidos 76 comboios e no Porto 25.