Valongo. PJ detém dois irmãos por tentativa de homicídio de três homens à facada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois irmãos, de 24 e 31 anos, suspeitos de tentarem matar três homens com facas de cozinha em Alfena, no concelho de Valongo, distrito do Porto.

Em comunicado, a PJ descreve que os suspeitos foram detidos, fora de flagrante delito, pela prática de três crimes de homicídio na forma tentada.

Os factos ocorreram na quinta-feira às 18h00, quando os arguidos terão desferido "várias facadas" sobre as vítimas.

A PJ refere que as armas do crime - facas de cozinha - tinham "consideráveis dimensões".

Os três homens tiveram de receber tratamento hospitalar, tendo um deles sido sujeito a uma intervenção cirúrgica devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com a PJ, na origem da situação estão "quezílias anteriores, ocorridas por muito [motivo] fútil".

Sem especificar dia, a PJ refere que os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.