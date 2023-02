Segundo dia de greve na CP. Apenas 25% dos comboios estão assegurados

Esta terça-feira, a greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) e dos Comboios de Portugal (CP) prossegue, com apenas um quarto das ligações garantidas.

Até às 18h00 desta segunda-feira, circularam apenas 239 dos 990 comboios programados, ou seja, uma supressão de 76% das viagens. O serviço de Urbanos de Lisboa foi o mais afetado, com 354 viagens por realizar.

A paralisação deverá manter-se até às 23h59 de quinta-feira, 2 de março. Convocada por vários sindicatos - SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE, SINAFE e SNTSF -, a greve contesta o "impasse" nas negociações salariais com as administrações da IP e da CP.

Entretanto, a CP diz já ter recebido novo pré-aviso de greve do Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) para o período entre 10 e 17 de março. Segundo avança o jornal Público, a empresa prevê que haja "fortes impactos no dia 10 de março e ligeiras perturbações nos restantes dias" se a greve for mesmo para a frente.