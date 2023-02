Presidente da República condecora Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta terça-feira o Almirante António Silva Ribeiro, que termina funções como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

Segundo a página da Presidência da República, a condecoração teve lugar numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.

António Silva Ribeiro, de 65 anos, é natural de Pombal.

O Almirante da Marinha é Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas desde 2016, quando deixou as funções de Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima para assumir o cargo, substituindo o Almirante Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso.

Silva Ribeiro prestou serviço em várias unidades, estabelecimentos e órgãos, em funções ligadas à componente operacional, ao pessoal, à formação e ao Estado-Maior, segundo informação disponibilizada na página de internet do ministério da Defesa.

Complementarmente à carreira militar, Silva Ribeiro foi professor catedrático convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e professor militar da Escola Naval, e ainda professor coordenador do Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração.

Da folha de serviços constam louvores e condecorações, entre as quais a de Grande Oficial da Ordem de Avis, seis Medalhas de Serviços Distintos grau Prata e duas Medalhas de Mérito Militar, 1ª e 2ª classe.

Foi ainda agraciado com as condecorações estrangeiras: Comendador da Ordem de Mérito Naval, do Brasil, Medalha de Mérito Tamandaré, do Brasil, Medalha da Defesa Nacional de França, grau Ouro e Ordem de Timor-Leste, 2ª classe.