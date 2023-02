Plano de mobilidade da JMJ conhecido até final de março

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares garantiu, esta terça-feira, que o plano de mobilidade da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorrerá em Portugal de 1 a 6 de agosto, será conhecido “seguramente até ao final do mês de março.”

Em audição parlamentar, Ana Catarina Mendes revelou ter tido uma reunião com todas as partes envolvidas na elaboração do plano e que o objetivo é “garantir a mobilidade, seja nos comboios, seja no metro, seja nos autocarros, seja nos elétricos”.

Em preparação, adiantou a ministra, está também “um passe trabalhado pela área metropolitana que seja mais barato para aqueles que aqui vão participar na jornada mundial da Juventude. “

Estado vai gastar até 26ME na JMJ

A ministra acrescentou que “o Estado estima gastar até 26 milhões de euros” no evento.

“Deste bolo, seis milhões de euros destinam-se à remoção dos contentores do parque do trancão”, afirmou Ana Catarina Mendes, que revelou que “foi hoje mesmo retirado o último contentor deste espaço, fazendo com que a requalificação daquele espaço a seguir à Jornada Mundial da Juventude é mesmo uma realidade e uma realidade duradoura para as próximas gerações.”

Quanto aos restantes cerca de 20 milhões ou até 20 milhões, segundo a ministra, serão gastos “com o grupo de projeto, a aquisição das torres multimédia, as instalações sanitárias, a transmissão televisiva, o abastecimento da água, a ponte militar, a promoção do país no estrangeiro, o centro de comando e segurança, o centro de apoio à imprensa nacional e Internacional, bem como os planos de mobilidade, de saúde e de proteção civil.”

Planos de segurança e saúde estão mais atrasados

Na audição, a ministra adjunta e dos assuntos parlamentares disse que os planos de segurança e de saúde para a Jornada Mundial da Juventude ainda não estão concluídos.

“O plano de segurança tem estado a ser construído e está já em fase bastante avançada, mas evidentemente que falta o plano de mobilidade para se acertarem coisas e isso requer algum tempo”, referiu Ana Catarina Mendes.

Questionada sobre o plano de saúde, a ministra disse não estar em condições de responder por ainda faltarem reuniões com o Ministério da Saúde.

Em abril há encontro com jovens sobre liberdade religiosa

Ana Catarina Mendes adiantou ainda que, a propósito da JMJ, convidou o cardeal Tolentino Mendonça e o presidente da comissão da liberdade religiosa, Vera jardim, para um encontro com jovens, marcado para o início de abril, que terá como tema a liberdade religiosa e o diálogo entre civilizações.

Para a ministra, trata-se de um tema “absolutamente essencial” para ser discutido “num momento em que vamos receber a jornada mundial da Juventude”, por isso, governante pediu a Vera Jardim que convidasse “todos os líderes das confissões religiosas em Portugal” para o encontro.

Ana Catarina Mendes salientou que estão inscritos até ao momento 495 421 peregrinos.

A estimativa da organização da Jornada Mundial da Juventude é que se desloquem a Portugal mais de um milhão de jovens de todo o mundo.



[notícia atualizada às 17h38]