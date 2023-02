PCP reivindica melhores condições e salários para os mineiros da Panasqueira

O secretário-geral do PCP reivindicou melhores condições e salários para os mineiros da Panasqueira e defendeu que o país deve procurar aumentar a sua capacidade produtiva em vários setores.

"Melhores condições de trabalho e melhores salários para todos os trabalhadores e, em particular, para os mineiros, que esta gente tem uma vida carregada, muito sofrida e muito dura", disse Paulo Raimundo.

O dirigente comunista falava nas Minas da Panasqueira, na localidade da Barroca Grande, concelho da Covilhã, onde o partido realizou a ação nacional "Mais Força aos Trabalhadores".

Após um contacto com alguns mineiros, Paulo Raimundo lembrou que estes trabalhadores têm um histórico de luta, defendendo que atualmente as reivindicações destes se colocam com mais força, em virtude dos problemas criados pela inflação.

Nas declarações, o secretário-geral do PCP destacou que o trabalho nas minas é "muito duro" e frisou que os trabalhadores merecem respeito, dignidade e, acima de tudo, melhores salários que lhes permitam pagar as contas.

Por outro lado, defendeu que o país tem condições, meios e recursos para aumentar a sua capacidade produtiva e para diminuir a sua dependência do exterior em determinados setores.

Questionado sobre o caso concreto das Minas da Panasqueira, cuja atividade está centrada essencialmente na extração de volfrâmio, lembrou que a produção é toda para exportação e defendeu que a questão de fundo passa por procurar soluções nacionais que permitam que os recursos ali extraídos também possam ser transformados em território nacional, de modo a ganharem valor.