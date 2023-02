Mais de 27 mil títulos de residência atribuídos a britânicos em Portugal

Em Portugal, foram emitidos 27.080 títulos de residência para cidadãos britânicos residentes em Portugal, segundo comunicado conjunto dos ministérios da Administração Interna e da Justiça, do secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa e do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

Do total de títulos emitidos, 91,4% correspondem aos últimos quatro meses.

Segundo um comunicado conjunto dos ministérios da Administração Interna e da Justiça e dos secretários de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa e dos Assuntos Europeus, trata-se de cidadãos britânicos que tinham sido notificados em 2022 para procederem ao agendamento da recolha dos seus dados biométricos com vista à atribuição do título de residência em Portugal.

A nota refere ainda que Portugal tem implementado várias medidas para garantir que os cidadãos britânicos e suas famílias a residir no território nacional a 31 de dezembro de 2020 possam beneficiar dos direitos decorrentes do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

O mesmo comunicado refere que, após uma fase-piloto do processo de emissão dos cartões de residência efetuada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, onde foram emitidos 95% dos títulos de residência solicitados, e para recuperar o atraso causado pelo impacto da pandemia de covid-19 nos serviços públicos, em agosto de 2022 foi alargada a competência para a emissão e renovação do título de residência a outras entidades públicas, designadamente o Instituto dos Registos e do Notariado e os Espaços Cidadão.



No total, existem 28 postos de atendimento no país, dez dos quais no Algarve “devido à elevada concentração de grande parte da comunidade britânica nesta região”. Só no Algarve, foram emitidos 13.787 títulos de residência. Para os cidadãos impossibilitados de deslocação por incapacidade física, foram assegurados procedimentos para que equipas móveis do SEF se deslocassem aos respetivos domicílios.

O comunicado conjunto relembra ainda que, estando o atendimento dependente apenas do agendamento por parte dos próprios beneficiários, 33.637 britânicos residentes já procederam a esse agendamento e 93,4% dos que compareceram já receberam o título de residência.