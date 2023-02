Greve na CP suprimiu 147 comboios até às 8h00

Esta terça-feira, a greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) e dos Comboios de Portugal (CP) já motivou a supressão de 147 comboios até às 8h00.

Com 253 viagens programadas entre as 0h00 e as 8h00, feitas as contas, mais de metade dos serviços ficaram por realizar (58,1%). As viagens dos Urbanos de Lisboa foram as mais afetadas, efetuando-se apenas 39 dos 115 comboios planeados - uma supressão de 66,1%.

Já o serviço de Urbanos do Porto realizou 29 viagens, num período em que estavam previstos 53 comboios (uma supressão de 45,3%). Nos trajetos de Longo Curso, a CP registou a realização de cinco viagens, em 12 planeadas, enquanto o serviço de Regionais e Inter-Regionais efetuou apenas 33 das 73 viagens previstas.

A paralisação deverá manter-se até às 23h59 de quinta-feira, 2 de março. Convocada por vários sindicatos - SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE, SINAFE e SNTSF -, a greve contesta o "impasse" nas negociações salariais com as administrações da IP e da CP.

Entretanto, a CP diz já ter recebido novo pré-aviso de greve do Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) para o período entre 10 e 17 de março. Segundo avança o jornal Público, a empresa prevê que haja "fortes impactos no dia 10 de março e ligeiras perturbações nos restantes dias" se a greve for mesmo para a frente.

[Atualizado às 8h35 de 28 de fevereiro de 2023 com novos dados da CP]