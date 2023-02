Força Aérea abastece Flores com "bens de primeira necessidade"

A Força Aérea portuguesa vai abastecer a ilha das Flores, nos Açores, de "bens de primeira necessidade", devido aos constrangimentos registados no porto comercial da ilha e às condições meteorológicas adversas, anunciou o Governo Regional.

"O avião da Força Aérea acabou de levantar neste momento. Leva leite, farinha, açúcar. Leva bens de primeira necessidade que ainda não estavam em rutura mas, para que não se chegasse à situação de rutura, e sabendo que o tempo vai piorar, porque temos outra depressão a caminho das Flores, pedimos esse apoio à Força Aérea", revelou a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, em declarações à agência Lusa e à Antena 1.

Berta Cabral, que falava na sede da secretaria em Ponta Delgada após uma reunião com juntas de freguesia, detalhou que a chegada da Força Aérea à ilha do grupo ocidental dos Açores está prevista para as 13h30 (14h30 no continente português).

A governante lembrou que, na segunda-feira, foram transportadas 100 garrafas de gás para as Flores, através da "reserva estratégica de segurança" de gás na ilha do Corvo.

"Desde de que haja condições de mar, faremos sempre o reabastecimento da ilha", prometeu.

Secretária regional lembra que situação não é nova



A secretária regional garantiu ainda que o "stock" de gás na ilha do Corvo é "suficiente" para abastecer as Flores até à viagem do navio Thor (responsável pelo transporte de mercadorias no Corvo) prevista para o "final desta semana".

Berta Cabral rejeitou que o Governo Regional tenha desvalorizado a situação registada nas Flores, lembrando que a "situação não é nova", tendo acontecido também com anterior executivo açoriano do PS. "Nada disto é novo. Não é novo nas Flores, não é novo no Corvo. São sempre as duas ilhas mais afetadas ao longo dos anos. É uma situação como outras que têm acontecido. Tal como as outras, resolve-se a situação acionando todos os meios que estão a disposição. É isso que se está a fazer", afirmou.

A governante considerou ainda que a rutura de gás registada na ilha no início da semana era "inevitável" devido às condições meteorológicas.

Na terça-feira, o presidente do Governo dos Açores anunciou que a ilha das Flores vai receber um abastecimento de emergência de gás, devido aos constrangimentos na operação marítima de transporte de mercadorias provocados pelas condições atmosféricas.



Em 2019, o furacão "Lorenzo" destruiu o molhe do único porto comercial das Flores, que voltou a ser afetado, em dezembro de 2022, devido à passagem da tempestade "Efrain".