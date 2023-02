Costa Silva defende equilíbrio entre habitação e expectativas do alojamento local

O ministro da Economia defendeu esta terça-feira um equilíbrio entre a resolução do problema da habitação no país e as expectativas do alojamento local, à margem de uma conferência sobre turismo, que tem criticado a medida para limitar aqueles espaços.

"Precisamos de encontrar um equilíbrio entre os problemas da habitação, que é absolutamente fulcral no nosso país, e também as expectativas que foram criadas ao nível do alojamento local e preocupa-me, sobretudo, nas zonas fora das grandes áreas metropolitanas, onde muita gente investiu as suas mais-valias e, portanto, tinham expectativas", afirmou o ministro da Economia e do Mar.

António Costa Silva falava à margem da primeira conferência VisitPortugal, em Lisboa, sobre o setor do turismo, de onde têm surgido vozes a criticar medidas do programa do Governo Mais Habitação, nomeadamente a intenção de limitar os espaços de alojamento local.