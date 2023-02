Vem aí o Tua Walking Festival para dar a conhecer o Vale do Tua em cinco fins de semanas

“Tendo como ponto de partida a realização de uma caminhada, num dos percursos pedestres homologado, é a forma de promover o turismo sustentável, juntando a paisagem à atividade desportiva, ao património e cultura, à gastronomia e aos vinhos, a toda a economia local”, explica o diretor do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), Artur Cascarejo.

Arranca em Vila Flor, no dia 11 de março, o Tua Walking Festival, um festival de pedestrianismo que, ao longo de cinco fins de semana (não consecutivos) pretende dar a conhecer a região e fidelizar os turistas à região do Parque Natural do Vale do Tua, que engloba os concelhos de Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Alijó.

Este ano o Tua Walking Festival começa em Vila Flor, nos dias 11 e 12 de março. No dia 11 realiza-se um seminário sobre a importância do pedestrianismo no ordenamento e promoção dos territórios. O seminário é reconhecido e certificado como uma Ação de Curta Duração (ACD), ao abrigo do Despacho nº 5741/2015 de 29/05" e como uma ação de Formação Contínua para renovação do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD). Os créditos são atribuídos à Componente de Formação Específica de Pedestrianismo – Graus I, II e III.

O Tua Walking Festival foi desenhado pela empresa de Turismo de Natureza PortugalNTN, em estreita colaboração com cada um dos municípios envolvidos e sempre com o acompanhamento e supervisão do PNRVT.

Segundo Artur Cascarejo, foram criadas as infraestruturas, o produto foi estruturado e está tudo preparado para concretização da iniciativa que quer “habituar as pessoas a vir e ficar no Tua, pelo menos dois dias”.

No dia 12 acontece a caminhada, em Vilarinho das Azenhas, e também a inauguração do Centro de Interpretação Tua Natureza.

No fim de semana de 29 e 30 de abril, o festival acontece no município de Murça. Neste concelho o primeiro dia de atividades está ligado à promoção dos produtos locais com maior identidade, azeite, vinho e doces conventuais. No dia 30 acontece a caminhada, numa Pequena Rota homologada, que privilegia o contacto com as comunidades locais.

Em maio, nos dias 20 e 21, será a vez de Carrazeda de Ansiães, onde estão a ser preparadas atividades culturais capazes de acrescentar valor ao potencial natural e paisagístico do território e, também, iniciativas ligadas à promoção da maçã, do vinho e do azeite e outros produtos locais, para dar a “provar” o melhor do concelho.

Já depois do verão, nos dias 23 e 24 de setembro o festival segue em Mirandela. No sábado, perspetiva-se uma visita guiada ao “Céu”, numa iniciativa de astroturismo, no domingo a caminhada integra a Feira de Produtos Locais, em Abreiro, onde o município e as aldeias se podem “mostrar”, agregando os produtos locais aos Percursos Pedestres.

O encerramento do festival acontece nos dias 7 e 8 de outubro no município de Alijó e quer envolver os visitantes em Workshops diversos, desde o saber fazer da aldeia, ao teatro e cantares e também visitas guiadas a alguns locais de interesse.