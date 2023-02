Urgência do Centro Hospitalar de Setúbal tem nova Unidade de Internamento de Curta Duração

Segundo um comunicado do Centro Hospitalar, a nova Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD) do Serviço de Urgência Geral do Hospital de São Bernardo, que entrou em funcionamento na quinta-feira, resulta da requalificação da antiga lavandaria, espaço que passa a integrar o Serviço de Urgência Geral e substitui o anterior Serviço de Observação (SO).



O novo espaço do Serviço de Urgência do Hospital de São Bernardo está equipado com rampas de oxigénio, vácuo, ar comprimido e camas elétricas e permite a monitorização constante dos doentes em observação até decisão clínica de internamento ou alta, é indicado na nota.

O Centro Hospitalar de Setúbal, que integra o Hospital de São Bernardo e o Hospital Ortopédico do Outão, refere ainda que a obra teve um avultado apoio financeiro, não especificado, dos beneméritos Hans-Peter Bühler e Marion Bühler-Brockhaus e que vai permitir "aumentar a capacidade de resposta às necessidades dos utentes, com maior qualidade assistencial".

A falta de condições do Serviço de Urgência é um dos muitos problemas do Hospital de São Bernardo, onde, além da falta de espaço para a prestação de cuidados médicos diferenciados, há também uma grande falta de recursos humanos, situação que tem obrigado ao encerramento frequente de alguns serviços de urgência.

Devido à falta de médicos no Hospital de São Bernardo, denunciada pelos profissionais de saúde desde há alguns anos, tem sido frequente o encerramento das urgências de pediatria e de ginecologia e obstetrícia, mas também é normal não haver urgência de oftalmologia durante a noite.

A 15 de fevereiro, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, após uma visita conjunta ao Hospital de São Bernardo com os presidentes das câmaras de Palmela, Sesimbra e Setúbal, anunciou que a construção do novo edifício do hospital, uma reivindicação antiga dos profissionais de saúde e da população de Setúbal, deverá arrancar em março.

Segundo o ministro, a obra "demorará cerca de um ano e meio a ser completamente edificada e permitirá instalar, com boas condições, as urgências - a urgência de adultos e a urgência pediátrica -, o edifício materno-infantil, com o serviço de partos e o serviço pediátrico".