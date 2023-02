PSP inicia nova distribuição das pulseiras “Estou Aqui”

A PSP vai lançar esta terça-feira a edição de 2023 do programa “Estou Aqui!”, uma iniciativa que consiste na distribuição de pulseiras gratuitas que facilitam a sinalização de crianças desaparecidas entre os 2 e os 10 anos.

Segundo a força de segurança, este programa tem como principal objetivo “agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família”.

“Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112) e comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo. A Polícia de Segurança Pública tratará de informar a família e assegurar de imediato o reencontro familiar”, explica esta força de segurança, em comunicado.

Criado em 2012, o programa “Estou Aqui! Crianças” permitiu a distribuição de mais de 500 mil pulseiras, das quais 48.250 durante o ano de 2022, o que permitiu à PSP “solucionar com maior rapidez sete ocorrências de crianças cujas famílias desconheciam o seu paradeiro momentaneamente”.

A edição 2023 do Estou Aqui! Crianças, arranca num evento na Escola Básica do Mosteiro (Odivelas), a partir das 9h00, de terça-feira e vai contar com a participação de cerca de duas centenas de crianças, do pré-escolar e 1º ciclo, estando prevista a presença da mascote da PSP, o Falco e atuação da Banda de Música da PSP, entre outras atividades.

Atualmente, cada edição do “Estou Aqui! Crianças” tem a validade do ano civil a que respeita, sendo que a adesão ao programa não implica qualquer custo.

As pulseiras destinam-se a crianças com idades compreendias entre os 2 e os 10 anos e possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais. São válidas em todo o território nacional e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal, como não residentes (p.e., em férias).

De acordo com a PSP, as pulseiras atribuídas até dezembro de 2022, no âmbito da edição anterior já terminaram a sua validade e, por isso, devem ser substituídas por intermédio de nova inscrição/pedido