Mealhada adota medidas para poupar energia e aposta em campanha sensibilização

A Câmara da Mealhada está a adotar um conjunto de medidas que visam a poupança de energia e de recursos, desenvolvendo em simultâneo uma campanha de sensibilização junto "de todo o universo municipal".

"Do lado do Município, estão a ser adotadas medidas como a substituição de equipamentos por outros energeticamente mais eficientes, a instalação de temporizadores, a instalação de equipamentos de poupança energética, como os painéis fotovoltaicos, ou a verificação sistemática de iluminação com vista à sua racionalização e eficiência", revelou.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Aveiro evidenciou que pretendem também gerar poupança ao nível da água.

"Pelas escolas foram distribuídos 12 depósitos de 1.000 litros de água, oferecidos pela Sociedade de Água de Luso, que servirão para recolha de água da chuva, que será aproveitada para regar os jardins e as hortas escolares. Posteriormente, será feita a adaptação das caleiras de forma a encaminhar a água da chuva para o depósito", informou.

Para sensibilizar para a poupança de energia e de recursos, a Câmara Municipal da Mealhada tem em curso a campanha denominada "Saio, logo desligo", que está a ser desenvolvida junto de todo o universo municipal, "desde os serviços centrais aos equipamentos culturais e desportivos das diversas freguesias, das oficinas e estaleiros às escolas".

"O objetivo é mesmo conseguir reduzir o consumo energético. São imensos os contextos laborais afetos aos serviços municipais e é no conjunto de todos estes locais que se pretende criar uma forte redução no consumo energético", realçou.

De acordo com a autarquia, esta campanha contempla "a distribuição de material gráfico bastante visível" e a realização de ações de sensibilização específicas para cada um dos públicos.

"Sessões para crianças nas escolas, através do Centro de Interpretação Ambiental, sessões para a população adulta de escolas, colaboradores do município e mesmo associações que ocupam espaços municipais, como os pavilhões desportivos, contando estas sessões com a equipa de profissionais da autarquia ligados à área energética", concretizou.

Estas sessões, que vão para o terreno já em março, focam aspetos tão distintos como a informação sobre a temperatura adequada nos edifícios de verão e de inverno, a consciencialização para o apagar, desligar equipamentos que não estão em uso ou o privilegiar a luz natural.

No que se refere à água, também é focado o seu uso racional, evitando o desperdício.