Mais de 14,5 toneladas de cocaína chegam a Portugal por via marítima anualmente

Anualmente, a costa portuguesa é a porta de entrada de 14,5 toneladas de cocaína, em média. Só em 2022, chegaram mais de 16 toneladas deste tipo de droga ao território nacional, mais seis do que em 2021.

Em entrevista à Renascença, Artur Vaz, coordenador da Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária (PJ), realça um "aumento das quantidades de cocaína e de haxixe apreendidas". Só em cocaína transportada por via marítima, chegaram a Portugal "mais de 14 toneladas".

"E [chegaram] quase duas toneladas por via aérea, o que é significativo e leva a crer que estas organizações criminosas estão a recorrer cada vez mais à via aérea para introduzir droga no continente europeu."

Quando é usada a via marítima, "por regra, não são pequenos botes, mas embarcações com condições para fazerem o trajeto, com potencialidades muito grandes", afirma Artur Vaz.

"Cada vez mais as organizações criminosas privilegiam os contentores, onde enviam cocaína dissimulada nos mais diversos tipos de mercadorias lícitas, por exemplo, como se fosse carvão" e o fenómeno está a preocupar países com grandes portos, que não é o caso português, "mas também temos alguns portos nacionais que nos causam preocupações e aos quais estamos atentos", sublinha.